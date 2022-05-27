Плохое освещение в Курске уже не проблема

Несколько лет назад освещение в Курске было одной из острых проблем.

На данный момент задача решается, проделан большой объем работ. За последние годы в Курске заменили почти 26 тысяч светильников, на 960 улицах областного центра стало светлее и безопаснее. Работы проводит ООО «Световые Технологии ЭСКО», по заключенному энергосервисному контракту.Но еще существуют точечные проблемы на некоторых участках, это связано с ветхим состоянием муниципальных сетей. Но и это постепенно устраняется специалистами - меняют опоры, провода, светильники и другое оборудование.В этом году освещение появится на ул. Гремяченской, по ул. Перекальского — вдоль корпусов КГМУ, и на участке ул. Дубровинского.В районах области так же запланирован большой объем работ. Там поменяют старые светильники на новые светодиодные. Установят фонари в местах, где не было освещения.Сейчас работы идут в Фатеже, Льгове, Щиграх, Курчатове, поселках Горшечное, Карла Либкнехта, Иванино, Конышевка. Будет установлено почти 14 тысяч светильников. Работы уже выполнены более чем на 80%. Завершить монтаж планируют до конца июня.