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Загородные лагеря готовы принимать детей

Сегодня, 27 мая,  и.о. заместителя главы администрации города Наталья Пархоменко посетила два муниципальных лагеря.

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Лагерь "Орленок" стал первым пунктом рабочего визита. В лагере проведены ремонтные работы в 15 спальных корпусах, отремонтировали продовольственный склад, в столовую приобрели новое холодильное оборудование.

Вторая точка осмотра - центр Ульяны Громовой. Здесь были отремонтированы кровли здания изолятора и входные группы спального корпуса, заменено  уличное освещение.

- В этих двух лагерях будут проведены четыре оздоровительные смены продолжительностью 21 день со 100% загрузкой. Здесь смогут отдохнуть и набраться сил более двух тысяч детей. К началу летней кампании лагеря готовы, осталось дождаться тепла, - подвела итоги Наталья Пархоменко.
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