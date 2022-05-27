Загородные лагеря готовы принимать детей
Сегодня, 27 мая, и.о. заместителя главы администрации города Наталья Пархоменко посетила два муниципальных лагеря.
Вторая точка осмотра - центр Ульяны Громовой. Здесь были отремонтированы кровли здания изолятора и входные группы спального корпуса, заменено уличное освещение.
- В этих двух лагерях будут проведены четыре оздоровительные смены продолжительностью 21 день со 100% загрузкой. Здесь смогут отдохнуть и набраться сил более двух тысяч детей. К началу летней кампании лагеря готовы, осталось дождаться тепла, - подвела итоги Наталья Пархоменко.