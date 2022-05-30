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Лента новостей / В регионе

В Курске по ул. Менделеева благоустроят сквер «Спортивный»

Разместится сквер на площади 2,8 гектара.

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Комитет городского хозяйства планирует разместить в сквере место для игры в бадминтон, площадку для волейбола, будут установлены легкоатлетические и силовые тренажеры.
Первично займутся мощением тротуаров и прогулочных дорожек, установят скамейки, урны, сделают освещение территории. Для этих работ понадобится 11,5 миллионов рублей. Всего на сквер будет потрачено 63 миллиона рублей.
Дизайн-проект сквера был выбран в 2021 году, по итогам народного голосования. За этот проект проголосовало 3,5 тысячи человек.  
Сейчас на голосование выставлены 7 общественных территорий в Курске, Железногорске и Курчатове. Проголосовать за понравившийся дизайн-проект можно на сайте https://46.gorodsreda.ru/ до 30 мая включительно.
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