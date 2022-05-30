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В Курске пройдет VII фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина

1 июня в Курске состоится VII фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина.

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В этом году фестиваль будет посвящен 100-летию со дня рождения мультипликатора Александра Винокурова, художника-постановщика всеми любимых советских рисованных шедевров, также будут показаны новинки российской мультипликации и мультфильмы советского времени в исполнении Бориса Дёжкина и Александра Винокурова: «Маугли», «Талант и поклонники», «В гостях у лета», «Как козлик землю держал» и др.

На фестивале пройдут творческие встречи с режиссером анимационного кино Елизаветой Скворцовой, сценаристом и режиссером Андреем Кореньковым, мультипликатором анимационного сериала «Капризка» Натальей Соколовой и руководителем отдела композитинга воронежской мультстудии Wizart Animation Иваном Семирозумом.

Фестиваль пройдет в областном Дворце культуры с 1 по 3 июня. Вход свободный.

Приходите на фестиваль всей семьей.
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