В Курске пройдет VII фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина
1 июня в Курске состоится VII фестиваль российской анимации имени Бориса Дёжкина.
На фестивале пройдут творческие встречи с режиссером анимационного кино Елизаветой Скворцовой, сценаристом и режиссером Андреем Кореньковым, мультипликатором анимационного сериала «Капризка» Натальей Соколовой и руководителем отдела композитинга воронежской мультстудии Wizart Animation Иваном Семирозумом.
Фестиваль пройдет в областном Дворце культуры с 1 по 3 июня. Вход свободный.
Приходите на фестиваль всей семьей.