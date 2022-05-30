В Курской области реализуют региональный проект «Чистая страна»

В Курской области по соглашению с Минприроды России реал изуется региональный проект «Чистая страна».

о года под Железногорском началась реку

Проект предусматривает ликвидация свалок в границах городов Железногорска, Обояни, Льгова, Щигры и Курчатова. В апреле этогльтивация полигона твердых бытовых отходов. Первый этап– технический, предусматривает устройство верхнего изоляционного покрытия из природных и искусственных материалов с изолирующим слоем из геомембраны.Второй этап - биологический. Покрытие предназначено для отвода поверхностного стока, распространения запахов, уменьшения выделений биогаза, и разноса отходов на прилегающую территорию, обеспечения возможности укоренения растительности.Завершить рекультивацию железногорского полигона планируется в 2024 году.«К ликвидации свалок в Курчатове, Льгове, Щиграх и Обояни планируем приступить в 2023 году. Сейчас проектная документация проходит государственную экологическую экспертизу. Также проекты будут рассмотрены на заседании штаба Минприроды России для определения технических решений и объемов софинансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда», – рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.