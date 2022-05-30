Для юных курян в этом году откроют свои двери 16 загородных и 60 пришкольных лагерей
В этом году юные куряне смогут отдохнуть в 16 загородных лагерях.
60 пришкольных лагерей примут около 8 тысяч учащихся. Также дети смогут отдохнуть в санаториях «Соловьиные зори», «Соловушка» и «Маяк».
В Курске будет действовать программа «Детский кешбэк». Данная программа поможет вернуть 50% средств, потраченных на приобретение путевки, но не более 20 тысяч рублей.
Ребята, оставшиеся на летних каникулах в городе, смогут принять участие в городском проекте "Курск-2022. Лето в городе", который стартует с началом каникул. Кроме того, совместно с Центром занятости населения Курска будет организовано временное трудоустройство подростков на базе общеобразовательных организаций города. Школьники не только отдохнут, но и заработают.