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Лента новостей / В регионе

Для юных курян в этом году откроют свои двери 16 загородных и 60 пришкольных лагерей

В этом году юные куряне смогут отдохнуть в 16 загородных лагерях. 

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Два из них муниципальные: центр имени Ульяны Громовой и «Орленок». В лагерях пройдут 4 оздоровительные смены, по 21 дню со 100% загрузкой. Традиционно будут работать и профильные смены.

 60 пришкольных лагерей примут около 8 тысяч учащихся. Также дети смогут отдохнуть в санаториях «Соловьиные зори», «Соловушка» и «Маяк».
В Курске будет действовать программа «Детский кешбэк». Данная программа поможет вернуть 50% средств, потраченных на приобретение путевки, но не более 20 тысяч рублей.

 Ребята, оставшиеся на летних каникулах в городе, смогут принять участие в городском проекте "Курск-2022. Лето в городе", который стартует с началом каникул. Кроме того, совместно с Центром занятости населения Курска будет организовано временное трудоустройство подростков на базе общеобразовательных организаций города. Школьники не только отдохнут, но и заработают.


 
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