В Курске 1 июня состоится открытие сезона «Летних парков чтения»
Открытие сезона «Летних парков чтения» состоится 1 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны.
В рамках праздничной программы "#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно" пройдут: выставка работ «Детские фантазии» обучающихся детского объединения «Искусство росписи» Дворца детского творчества, цирковое выступление пуделя и его друзей, а также фотовыставка «Мгновения для чтения».
Так же можно будет принять участие в литературных викторинах и интерактивных конкурсах, мастер-классе в технике бумажного моделирования, а также сделать яркий летний аквагрим.
Праздничное настроение создадут курянам и гостям города музыкальные и поэтические номера, а книжно-иллюстративная экспозиция «Лето на книжных страницах» познакомит с новинками современной литературы из фонда Централизованной системы библиотек города Курска.
2 июня тематические программы #ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно пройдут:
- в 11.00 в парке Дзержинского;
- в 11.00 в парке КЗТЗ;
- в 11.00 на Театральной площади;
- в 17.00 на площади Рокоссовского.