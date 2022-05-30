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Лента новостей / В регионе

В Курске 1 июня состоится открытие сезона «Летних парков чтения»

Открытие сезона «Летних парков чтения» состоится 1 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны.

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Мероприятие проходит в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе». 
В рамках праздничной программы "#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно" пройдут: выставка работ «Детские фантазии» обучающихся детского объединения «Искусство росписи» Дворца детского творчества, цирковое выступление пуделя и его друзей, а также фотовыставка «Мгновения для чтения». 
Так же можно будет принять участие в литературных викторинах и интерактивных конкурсах, мастер-классе в технике бумажного моделирования, а также сделать яркий летний аквагрим.

Праздничное настроение создадут курянам и гостям города музыкальные и поэтические номера, а книжно-иллюстративная экспозиция «Лето на книжных страницах» познакомит с новинками современной литературы из фонда Централизованной системы библиотек города Курска. 
2 июня тематические программы #ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно пройдут:
- в 11.00 в парке Дзержинского; 
- в 11.00 в парке КЗТЗ; 
- в 11.00 на Театральной площади; 
- в 17.00 на площади Рокоссовского.

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