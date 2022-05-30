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На благоустройство Фатежа будет потрачено 66,2 миллионов рублей

В Фатеже приступили к реализации проекта, победившего на конкурсе «Малые города и исторические поселения». 

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В основе проекта лежит идея сохранения исторического наследия в условиях новой среды, отсылающая к творчеству и жизненному пути Г. В. Свиридова.
На всей территории будут смонтированы новые системы освещения, использованы различные типы мощения, установлены малые архитектурные формы. Высадят новые деревья, посадят кустарники, обустроят клумбы.

На улице К. Маркса расширят тротуары, выполнят новое ограждение и входную группу стадиона, на улице Урицкого появится стена для проекции уличного кинотеатра. Для маломобильных групп населения обустроят пандусы. 

Все работы планируют завершить до 1 октября этого года.
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