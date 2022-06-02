В Курске открылся купальный сезон

В парке имени 50-летия ВЛКСМ специалисты управления ГО и ЧС администрации города оценили организацию работы спасателей.

Туда завезли песок, специалисты обследовали дно, установили малые формы - лавочки, грибки, урны.Обучение на базе учебно-методического центра МЧС по Курской области прошли более 30 спасателей.Ежедневно на каждый пляж на дежурство будут заступать по два спасателя, их рабочий день будет с 11.00 до 21.00. В процессе рабочего дня один из спасателей должен осуществлять контроль с берега, а второй – с воды на лодке.В обязанности спасателей входит выявление и предупреждение фактов нарушения отдыхающими правил поведения на пляжах, распития спиртных напитков и купания в состоянии алкогольного опьянения. Обо всех происшествиях и нарушениях спасатели должны докладывать оперативному дежурному ЕДДС города.