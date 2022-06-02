Вчера, 1 июня, В Курске торжественно открыли мемориал «Сынам полков» и новую экспозицию военно-исторического музея «Юные защитники Родины».

В мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей, приняли участие помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор Курской области Роман Старовойт, и.о. главы администрации города Николай Цыбин.На открытии мемориала Мединский отметил, что это первый такой памятник в нашей стране и единственный посвященный сынам полка музей в мире. Он передал в музей «Юные защитники Родины» личное дело самого юного летчика войны Аркадия Каманина, за полтора года совершившего почти 400 вылетов, а также более 1 400 уникальных документов из архива Минобороны.Мемориал «Сынам полков» работы скульптора Михаила Баскакова установлен Российским военно-историческим обществом в соответствии с указанием Президента Российской Федерации, создан в рамках национального проекта «Культура». С предложением создать памятник сынам полка в прошлом году на встрече с президентом Владимиром Путиным выступил ветеран Великой Отечественной войны Николай Константинович Имчук. Николай в 13-летнем возрасте был принят в состав 328-го гвардейского минометного полка «Катюш» связным при командире батареи. Он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Сын полка лично приехал в Курск на открытие мемориала.