В Курске благоустраивают дворовые территории
В Курске активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий.
В комитете городского хозяйства рассказали, что на данный момент активно ведется благоустройство 7 дворовых территорий: выполняется устройство тротуаров, ведется демонтаж старого бортового камня и установка нового. Всего заключено 26 договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.
Дизайн-проект для каждой дворовой территории разрабатывался на основании мнения и пожелания наибольшего числа собственников каждого дома с учетом всех индивидуальных особенностей той или иной дворовой территории.
Работы планируется завершить до середины октября 2022 года.