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Лента новостей / В регионе

В Курске благоустраивают дворовые территории

В Курске активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий.

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Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

В комитете городского хозяйства рассказали, что на данный момент активно ведется благоустройство 7 дворовых территорий: выполняется устройство тротуаров, ведется демонтаж старого бортового камня и установка нового. Всего заключено 26 договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Дизайн-проект для каждой дворовой территории разрабатывался на основании мнения и пожелания наибольшего числа собственников каждого дома с учетом всех индивидуальных особенностей той или иной дворовой территории.

 Работы планируется завершить до середины октября 2022 года.
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