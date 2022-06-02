В Курске благоустраивают дворовые территории

В Курске активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий.

Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».В комитете городского хозяйства рассказали, что на данный момент активно ведется благоустройство 7 дворовых территорий: выполняется устройство тротуаров, ведется демонтаж старого бортового камня и установка нового. Всего заключено 26 договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.Дизайн-проект для каждой дворовой территории разрабатывался на основании мнения и пожелания наибольшего числа собственников каждого дома с учетом всех индивидуальных особенностей той или иной дворовой территории.Работы планируется завершить до середины октября 2022 года.