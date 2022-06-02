В Фатеже завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
В рамках национального проекта «Демография» в Фатеже завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
На строительство комплекса было потрачено свыше 164 миллионов рублей, средства поступили как из федерального, так и из областного и местного бюджетов.
Сейчас на объекте ведутся заключительные работы: благоустройство территории, выполняется монтаж фасонных частей на фасадах, проводится шлифовка полов в универсальном спортивном зале. Поступает и спортивное оборудование.