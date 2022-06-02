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В Фатеже завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В рамках национального проекта «Демография» в Фатеже завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

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В ФОКе будут универсальный спортивный, борцовский и тренажерный залы. Трибуны рассчитаны более чем на  200 человек.

 На строительство комплекса было потрачено свыше 164 миллионов рублей, средства поступили как из федерального, так и из областного и местного бюджетов.

Сейчас на объекте ведутся заключительные работы:  благоустройство территории,  выполняется монтаж фасонных частей на фасадах, проводится шлифовка полов в универсальном спортивном зале. Поступает и спортивное оборудование.
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