ПАО «Квадра» приступила к реконструкции участка муниципальных теплосетей на улицах Союзной, Станционной и Ухтомского

В рамках концессионного соглашения генерирующая компания «Квадра» приступила к реконструкции участка муниципальных теплосетей на улицах Станционной, Ухтомского и Союзной.

Проведут установку неподвижных опор, запорной арматуры и устройств, компенсирующих расширения труб при нагревании, произведут замену старых труб на новые износостойкие со сроком службы более 40 лет.Всего будет заменено около 2 километров теплосетей. Список адресов, попадающих в зону отключения горячей воды, в связи с ремонтом теплосетей, будет размещен на сайте компании ПАО «Квадра».Стоимость работ превысит 26,7 миллионов рублей, завершить ремонт планируется к 30 августа 2022 года.