ПАО «Квадра» приступила к реконструкции участка муниципальных теплосетей на улицах Союзной, Станционной и Ухтомского
В рамках концессионного соглашения генерирующая компания «Квадра» приступила к реконструкции участка муниципальных теплосетей на улицах Станционной, Ухтомского и Союзной.
Всего будет заменено около 2 километров теплосетей. Список адресов, попадающих в зону отключения горячей воды, в связи с ремонтом теплосетей, будет размещен на сайте компании ПАО «Квадра».
Стоимость работ превысит 26,7 миллионов рублей, завершить ремонт планируется к 30 августа 2022 года.