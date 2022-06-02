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ПАО «Квадра» приступила к реконструкции участка муниципальных теплосетей на улицах Союзной, Станционной и Ухтомского

В рамках концессионного соглашения генерирующая компания «Квадра» приступила к реконструкции участка муниципальных теплосетей на улицах Станционной, Ухтомского и Союзной.

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Проведут установку неподвижных опор, запорной арматуры и устройств, компенсирующих расширения труб при нагревании, произведут замену старых труб на новые износостойкие со сроком службы более 40 лет.

Всего будет заменено около 2 километров теплосетей. Список адресов, попадающих в зону отключения горячей воды, в связи с ремонтом теплосетей, будет размещен на сайте компании ПАО «Квадра».

Стоимость работ превысит 26,7 миллионов рублей, завершить ремонт планируется к 30 августа 2022 года.
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