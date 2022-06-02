Во время обильных осадков в Курске могут перекрывать некоторые участки автомобильных дорог
В комитете дорожного хозяйства, рассматривается возможность перекрытия некоторых участков автомобильных дорог во время обильных осадков.
В комитете уточнили, что перекрытия будут краткосрочными. Это позволит снизить аварийность на автомобильных дорогах во время сильных дождей.
В случае затопления горожане будут проинформированы о том, что тот или иной участок автодороги перекрыт, будет организовано либо одностороннее, либо реверсное движение или обеспечен объезд. Также будут выставлены соответствующие знаки.