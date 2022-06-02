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В Курске появится новое покрытие на 16 объектах областного центра

В общей сложности будет обновлено более 23 километров дорожного покрытия.

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В рамках национального   проекта «Безопасные качественные дороги», будут замены покрытия проезжей части, на участках обустроят пешеходные переходы и нанесут разметку, установят перильное ограждение и знаки.

Начат ремонт дорог, ведущих к школам №33 и №45, детским садам №131  и №129 на Волокно, а также прогимназии «Радуга» и общеобразовательной школе №17 на улице Пионеров.

В порядок приведена улица Радищева, проходящая мимо Курского государственного университета, Института менеджмента, экономики и бизнеса, а также лицея №6 им. М.А. Булатова.

В этом году отремонтируют участок дороги на улице Димитрова протяженностью 2,4 километра. Эта автодорога, которая ведёт сразу к трем учреждениям: художественной школе №1 им. В.Н. Клыкова, школе №27 им. А.А. Дейнеки и детскому саду № 9.
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