В Курске появится новое покрытие на 16 объектах областного центра

В общей сложности будет обновлено более 23 километров дорожного покрытия.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», будут замены покрытия проезжей части, на участках обустроят пешеходные переходы и нанесут разметку, установят перильное ограждение и знаки.Начат ремонт дорог, ведущих к школам №33 и №45, детским садам №131 и №129 на Волокно, а также прогимназии «Радуга» и общеобразовательной школе №17 на улице Пионеров.В порядок приведена улица Радищева, проходящая мимо Курского государственного университета, Института менеджмента, экономики и бизнеса, а также лицея №6 им. М.А. Булатова.В этом году отремонтируют участок дороги на улице Димитрова протяженностью 2,4 километра. Эта автодорога, которая ведёт сразу к трем учреждениям: художественной школе №1 им. В.Н. Клыкова, школе №27 им. А.А. Дейнеки и детскому саду № 9.