В Курске с 10 июня для ветеранов Великой Отечественной войны поездки на такси станут бесплатными

По инициативе организационного комитета «Наша Победа» Минцифры России совместно с администрацией Курской области и «Яндекс.Такси» с 10 июня запускается программа бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны.

Программа продлится до конца 2022 года.Услугой могут воспользоваться инвалиды и участники, военнослужащие последнего военного призыва Великой Отечественной войны, а также лица, работавшие на объектах ПВО в тот период.Ветеран сам сможет заказать себе такси на удобное для него время, позвонив по телефону центра социального обслуживания населения. Если данная услуга ему не доступна, это смогут сделать его представитель или его родственники.Также специалисты социальной службы сами могут связаться с ветераном до 10 июня 2022 года и помочь с заказом поездок.Работник органов соцзащиты в специальном личном кабинете, доступ к которому предоставит ему Минцифры России, создаст соответствующую заявку, где укажет маршрут следования такси, после чего на мобильный телефон ветерана или его официального представителя придет подтверждающее сообщение с указанием времени подачи и госномера автомобиля.Данная услуга будет доступна в Курске и Железногорске вне зависимости от целей поездки. Ветерана могут сопровождать его родственники. Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека.