Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличатся десятикратно

С 8 июня 2022 года в силу вступят соответствующие законодательные изменения по увеличению штрафов за нарушение требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Разведение костра и приготовление шашлыка под кронами деревьев в пожароопасный период обойдется для граждан штрафными санкциями на сумму от 15 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц в этом случае штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч рублей.За выжигание лесной подстилки, хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной полосой, штраф будет варьироваться: для граждан – от 30 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.Кроме того, будет увеличен размер штрафа за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека. Таким образом, санкция для граждан составит 50 тысяч рублей, для должностных лиц – 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 до 2 миллионов рублей.