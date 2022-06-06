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В Конышевском районе до конца года возведут 15 модульных ФАПов

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Конышевском районе до конца года возведут 15 модульных ФАПов.

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 Новый ФАП будет построен в селе Вабля. Не смотря на строительство новых объектов, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ведется и ремонт поликлиники. Пока идут работы в одной части медучреждения, врачи принимают пациентов в другом крыле здания.
В поликлинике заменят все коммуникации, отремонтируют крышу, выполнят внутреннюю отделку, фасад, входную группу. Здесь также установят рентген и маммограф, оборудуют физиокабинет, приобретут новую мебель.

В прошлом году Конышевская ЦРБ получила 3 новых автомобиля «УАЗ-Патриот», в этом году учреждению поступят ещё 2 машины LADA Largus, оборудованных для транспортировки пациентов.

 Сейчас ремонтируются поликлиники Конышевской, Медвенской и Советской центральных районных больниц, а также 3 поликлиники Курска – №6, №3 и №5 .
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