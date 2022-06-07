В Курске строят школу на 1000 мест

На проспекте В. Клыкова возводят школу на 1000 мест.

Строительство школы проходит в рамках национального проекта«Образование». На данный момент работы выполнены на 40% - идет отделка фасада, выполняются кровельные работы, завершается устройство инженерных коммуникаций.В проект школы входит актовый зал на 500 мест, 25-метровый бассейн, библиотека с читальным залом на 60 мест, 3 спортзала, столовая на 340 человек и 40 учебных классов.На строительство выделено 1,4 миллиарда рублей.«Школу возводит завод КПД, контракт был заключен в декабре прошлого года. Темпы строительства высокие, идем в графике, до конца 2022 года планируем ввести объект в эксплуатацию. Проблем с поставкой стройматериалов нет, закупаем у отечественных и наших курских поставщиков», – рассказал председатель регионального комитета строительства Александр Викторович.