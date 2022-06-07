В Курской области запустили программу ремонта автомобильных дорог в малых городах и поселках
Региональная программа ремонта автомобильных дорог в малых городах и поселках Курской области запущена по инициативе губернатора Романа Старовойта в 2021 году.
В этом списке те участки дорог, которые находятся в очень плохом состоянии и больше всего нуждаются в ремонте.
Из областного бюджета на реализацию программы выделено более 900 миллионов рублей. На сегодняшний день работы уже ведутся в 7 городах и в 7 поселках.
Кроме замены покрытия проезжей части, в некоторых городах отремонтируют тротуары, пешеходные переходы и съезды к домам. Работы планируют закончить к сентябрю этого года.