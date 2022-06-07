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В Курске завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Куряне рассмотрели 14 дизайн- проектов для 7 общественных территорий. 

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Благоустройство объектов будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В рамках проекта благоустроят скверы на ул. Станционной и пл. Рокоссовского, Парк Героев Гражданской войны. В Железногорске жители голосовали за дизайн- проекты для сквера Воинской Славы; в Курчатове – участок около Доски почета на Коммунистическом проспекте, пешеходная зона по ул. Садовой, а также территория по улицам Ленинградской и Строителей.

В голосовании приняли участие 58 476 жителей области.
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