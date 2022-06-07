В Курске завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства
Куряне рассмотрели 14 дизайн- проектов для 7 общественных территорий.
В рамках проекта благоустроят скверы на ул. Станционной и пл. Рокоссовского, Парк Героев Гражданской войны. В Железногорске жители голосовали за дизайн- проекты для сквера Воинской Славы; в Курчатове – участок около Доски почета на Коммунистическом проспекте, пешеходная зона по ул. Садовой, а также территория по улицам Ленинградской и Строителей.
В голосовании приняли участие 58 476 жителей области.