В Курске завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства

Куряне рассмотрели 14 дизайн- проектов для 7 общественных территорий.

Благоустройство объектов будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».В рамках проекта благоустроят скверы на ул. Станционной и пл. Рокоссовского, Парк Героев Гражданской войны. В Железногорске жители голосовали за дизайн- проекты для сквера Воинской Славы; в Курчатове – участок около Доски почета на Коммунистическом проспекте, пешеходная зона по ул. Садовой, а также территория по улицам Ленинградской и Строителей.В голосовании приняли участие 58 476 жителей области.