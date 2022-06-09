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Лента новостей / В регионе

В Курске изменится движение автомобильного транспорта

Обо всех изменениях рассказали в комитете дорожного хозяйства.

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С 20 июня в Курске вводится двустороннее движение на постоянной основе на участке от улицы Дзержинского до дома № 5 по улице Сосновской.

Участок от дома № 5 по улице Сосновской до перекрёстка с улицей Красной Линией и Береговой остаётся без изменений односторонним по времени с 08:00 часов до 19:00 часов.

С 27 июня одностороннее движение вводится по улице Юности от 1-го Промышленного переулка по направлению ко 2-му Промышленному переулку. Изменения движения внесены из-за недостаточной ширины проезжей части на этом участке.
В  качестве эксперимента с 27 июня будет введено одностороннее движение по улице Нижней Казацкой от дома № 298 по направлению к дому № 314.
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