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Лента новостей / В регионе

Курские вузы готовы к старту приемной кампании

Приемная кампания должна начаться не позднее 20 июня.

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В комитете образования города рассказали, что в этом году в Курске 1879 выпускников 11-х классов.
Для них и для выпускников региона в 2022 выделено 3865 бюджетных мест, из них ЮЗГУ- 1089, КГМУ – 568, СХА 600, КГУ – 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупнённой группы направлений подготовки Образование и педагогические науки).
В приоритете - инженерные специальности, на втором месте - педагогические, третье место делят общественные и медицинские науки.

 Документы в этом году можно подать 3 способами – лично, посетив выбранный вуз, по почте и в электронной форме через сайт университета или суперсервис "Поступление в вуз онлайн".
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