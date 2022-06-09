Курские вузы готовы к старту приемной кампании

Приемная кампания должна начаться не позднее 20 июня.

В комитете образования города рассказали, что в этом году в Курске 1879 выпускников 11-х классов.Для них и для выпускников региона в 2022 выделено 3865 бюджетных мест, из них ЮЗГУ- 1089, КГМУ – 568, СХА 600, КГУ – 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупнённой группы направлений подготовки Образование и педагогические науки).В приоритете - инженерные специальности, на втором месте - педагогические, третье место делят общественные и медицинские науки.Документы в этом году можно подать 3 способами – лично, посетив выбранный вуз, по почте и в электронной форме через сайт университета или суперсервис "Поступление в вуз онлайн".