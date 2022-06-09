С 24 по 26 июня пройдёт XXI Курская Коренская ярмарка

В местечке Свобода Золотухинского района пройдёт XXI Курская Коренская ярмарка.

Торжественное открытие ярмарки запланировано на вечер 24 июня. На открытии выступят творческие коллективы Курской государственной филармонии.В этот же вечер состоятся Всероссийский форум по промышленному туризму и форум «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».В субботу начнут работать экспозиции зарубежных стран, регионов – партнеров и профильных комитетов.Для посетителей ярмарки на 4 улицах развернется торговля сувенирами, промышленными и продовольственными товарами. Также будет представлена выставка сельхозтехники и животных.Ярмарка каждый год собирает представителей из десятков регионов России, зарубежных стран. Её посещают тысячи гостей.