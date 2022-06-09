С 24 по 26 июня пройдёт XXI Курская Коренская ярмарка
В местечке Свобода Золотухинского района пройдёт XXI Курская Коренская ярмарка.
В этот же вечер состоятся Всероссийский форум по промышленному туризму и форум «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».
В субботу начнут работать экспозиции зарубежных стран, регионов – партнеров и профильных комитетов.
Для посетителей ярмарки на 4 улицах развернется торговля сувенирами, промышленными и продовольственными товарами. Также будет представлена выставка сельхозтехники и животных.
Ярмарка каждый год собирает представителей из десятков регионов России, зарубежных стран. Её посещают тысячи гостей.