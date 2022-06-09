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Лента новостей / В регионе

С 24 по 26 июня пройдёт XXI Курская Коренская ярмарка

В местечке Свобода Золотухинского района пройдёт XXI Курская Коренская ярмарка.

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Торжественное открытие ярмарки запланировано на вечер 24 июня. На открытии выступят творческие коллективы Курской государственной филармонии.

В этот же вечер состоятся Всероссийский форум по промышленному туризму и форум «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».

В субботу начнут работать экспозиции зарубежных стран, регионов – партнеров и профильных комитетов.
Для посетителей ярмарки на 4 улицах развернется торговля сувенирами, промышленными и продовольственными товарами. Также будет представлена выставка сельхозтехники и животных.

Ярмарка каждый год собирает представителей из десятков регионов России, зарубежных стран. Её посещают тысячи гостей.
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