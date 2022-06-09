В Курске дети с ограниченными возможностями здоровья смогут получать услуги МФЦ на дому

Расширен перечень категорий граждан, для которых выезд сотрудника МФЦ будет бесплатным; теперь услуги МФЦ на дому могут получать дети с ограниченными возможностями здоровья.

В список раньше входили Герои РФ, Герои Советского Союза, узники концлагерей, инвалиды Великой Отечественной войны и кавалеры ордена Славы, ветераны, инвалиды 1 группы.«Дети являются самой незащищённой категорией граждан, а дети-инвалиды – вдвойне. Нередко выход из дома с ребёнком-инвалидом связан со многими сложностями, а родители часто не обладают достаточным количеством времени; поэтому происходит задержка в получении тех социальных услуг, которые им необходимы. Предоставление услуг МФЦ на дому ускорит и облегчит эти процессы», – отметила советник губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина.