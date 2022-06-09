В Курской области с 1 июля проиндексируют тарифы за услуги ЖКХ

Ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства РФ устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону.





Для Курской области на второе полугодие 2022 года в среднем совокупный рост платежей граждан за коммунальные услуги не превысит 4,5%. По отдельным муниципальным образованиям допускается отклонение от установленного индекса на 2%.По информации регионального комитета по тарифам и ценам, с 1 июля тарифы в среднем увеличатся следующим образом:на природный газ – на 3%,на сжиженный газ – на 6%,на горячее водоснабжение – на 4,5%;на тепловую энергию (на цели отопления) – на 4,4%,на электроэнергию:на водоснабжение и водоотведение – на 4,8%,для городского населения (без электроплит) – на 4,3%,для городского (с электроплитами) и сельского населения – на 4,6%;на услугу по обращению с ТКО – на 5,3%.