В Курской области с 1 июля проиндексируют тарифы за услуги ЖКХ
Ежегодно в соответствии с распоряжением Правительства РФ устанавливается верхняя граница роста платежа за коммунальные ресурсы по каждому региону.
По информации регионального комитета по тарифам и ценам, с 1 июля тарифы в среднем увеличатся следующим образом:
на природный газ – на 3%,
на сжиженный газ – на 6%,
на горячее водоснабжение – на 4,5%;
на тепловую энергию (на цели отопления) – на 4,4%,
на электроэнергию:
на водоснабжение и водоотведение – на 4,8%,
для городского населения (без электроплит) – на 4,3%,
для городского (с электроплитами) и сельского населения – на 4,6%;
на услугу по обращению с ТКО – на 5,3%.