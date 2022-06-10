В Рыльске построят два объекта культуры
В Курской области приступили к строительству двух объектов культуры.
Также в Рыльском районе начали строительство Культурно-досугового центра имени Даниила Гранина. Центр возведут на малой родине писателя и организуют в нем музей его творческого наследия. В здании также будут расположены зрительный зал на 150 мест, конференц-зал, фондохранилище. Рядом сделают летнюю концертную площадку и парковку для посетителей.
Строительство объектов планируют закончить в 2023 году.