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В Рыльске построят два объекта культуры

В Курской области приступили к строительству двух объектов культуры.

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В Рыльске началось строительство Центра культурного развития, который станет местом отдыха и творчества для молодёжи и людей старшего поколения. Центр займет почти 2 тыс. кв.м., в нем разместятся библиотека, многофункциональный концертный зал, музейно-выставочные площади, помещения для занятий творчеством, кинозалы для детей и взрослых.

Также в Рыльском районе начали строительство Культурно-досугового центра имени Даниила Гранина. Центр возведут на малой родине писателя и организуют в нем музей его творческого наследия. В здании также будут расположены зрительный зал на 150 мест, конференц-зал, фондохранилище. Рядом сделают летнюю концертную площадку и парковку для посетителей.

Строительство объектов планируют закончить в 2023 году.
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