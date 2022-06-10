Пенская школа-интернат участвует в национальном проекте «Образование»
Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в этом году участвует в национальном проекте «Образование».
В школе сейчас завершаются ремонтные работы в мастерских, закуплены станки, новая мебель и бытовая техника.
В ближайшее время планируется ремонт швейной мастерской, декоративного цветоводства и кабинета садоводства.
Участие образовательной организации в нацпроекте «Образование» станет создание Доброцентра «СТАРТ». В нем педагогические работники региона будут получать бесплатную методическую помощь, а дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители – психолого-педагогическую.
Всего на обновление школы-интерната выделено более 15 миллионов рублей.