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У курян спишут средства за не проведенные транзакции при оплате в маршрутках

С 16 июня в Курске у пассажиров, транзакции которых не были проведены в апреле, будет списываться плата за совершенные в период с 16 по 30 апреля 2022 года поездки.

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16 апреля сервера разработчиков ПО системы контроля пассажирских перевозок подверглись DDoS-атакам. В результате этого около 20 тысяч транзакций не были завершены, оплата за проезд не поступила на счета перевозчиков.
 Все операции по оплате проезда можно отследить в «Личном кабинете пользователя» – http://билет46.рф.

«Так как в результате атак не завершены списания средств с банковских карт пассажиров за разное количество поездок, мы проводим их оплату поэтапно в течение месяца», – пояснил директор Информационного центра «Регион-Курск» Игорь Брагин.
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