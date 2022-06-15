Курской области в 2022 году передадут 50 новых автобусов

Курская область подавала заявку на обновление пассажирского состава в Министерство транспорта РФ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Положительное заключение комиссии получил 21 регион, в их числе Курская область.В 2022 году нашей области передадут 50 новых автобусов, в 2023 – 15 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В скором времени начнется процедура заключения лизинговых контрактов на поставку транспортных средств между перевозчиками и АО «Государственная транспортная лизинговая компания».