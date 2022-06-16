В Курске появится первая молодежная библиотека
Модернизацию библиотеки имени А.А. Фета проводят в рамках реализации национального проекта «Культура».
Также проведут полное техническое переоснащение, закупят компьютерное и мультимедийное оборудование, современную мебель.
В 2021 году был выполнен первый этап ремонтных работ, на который из бюджета города было выделено порядка 4,5 миллионов рублей. Сейчас проводится второй этап работ, который обойдется федеральному бюджету 10 миллионов рублей.
Первых посетителей обновлённая библиотека примет уже в октябре.