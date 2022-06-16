  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске появится первая молодежная библиотека

Модернизацию библиотеки имени А.А. Фета  проводят в рамках реализации национального проекта «Культура».

 

Читайте также

В создании проекта библиотеки были учтены пожелания и мнение юных курян. Проект включает в себя разделение помещения на зоны. Здесь появятся фотостудия, литературное кафе, зал для проведения видеоконференций, уединенные читательские места. Книжный фонд будет сохранен в количестве более чем в 40 тысяч книг и пополнится литературой на различных носителях.

Также проведут полное техническое переоснащение, закупят компьютерное и мультимедийное оборудование, современную мебель.

 В 2021 году был выполнен первый этап ремонтных работ, на который из бюджета города было выделено порядка 4,5 миллионов рублей. Сейчас проводится второй этап работ, который обойдется федеральному бюджету 10 миллионов рублей.
Первых посетителей обновлённая библиотека примет уже в октябре.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курской области в 2022 году передадут 50 новых автобусов

У курян спишут средства за не проведенные транзакции при оплате в маршрутках

На улицах Карла Либкнехта и Щепкина начались дорожные работы

В августе станет известна смета на ремонт Сумского моста

Пенская школа-интернат участвует в национальном проекте «Образование»

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске