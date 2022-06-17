Курская область возьмет шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики
Курская область будет оказывать помощь Первомайскому району Донецкой Народной Республики в восстановлении ключевых объектов района.
«Восстановление будет проводиться поэтапно. Уже сделан косметический ремонт в детском саду комбинированного вида «Алиса» в поселке Мангуш. Строители восстанавливают амбулаторию в Урзуфе и детский сад в поселке Камышеватое», – рассказал Алексей Дедов.
Курская область поможет и в ремонте 179 домовладений.