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Курская область возьмет шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики

Курская область будет оказывать помощь Первомайскому району Донецкой Народной Республики в восстановлении ключевых объектов района.

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Там побывал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, который пообщался с местными жителями и оценил объем предстоящих работ. Первыми в восстановлении нуждаются школы, детские сады, амбулатория, ФАПы, административное здание, школа искусств.

«Восстановление будет проводиться поэтапно. Уже сделан косметический ремонт в детском саду комбинированного вида «Алиса» в поселке Мангуш. Строители восстанавливают амбулаторию в Урзуфе и детский сад в поселке Камышеватое», – рассказал Алексей Дедов.

Курская область поможет и в ремонте 179 домовладений.
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