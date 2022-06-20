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В Курске состоится фестиваль семей

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города приглашает курян и гостей города на фестиваль семей.

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Фестиваль пройдет в рамках праздничных мероприятий посвященных Дню российской молодежи 26 июня. Праздник будет проходить с 16.00 до 18.00 в парке им. 50-летия ВЛКСМ (Боева дача). Семьи с детьми и работающая молодёжь смогут принять участие во множестве локаций игровой, спортивной, интеллектуальной направленности, на каждой из которой им предстоит выполнять задания, не требующее предварительной подготовки.
Заявки для участия в соревнованиях принимаются до 24 июня по электронной почте spektr-kursk@inbox.ru или с 15.30 в день проведения фестиваля
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