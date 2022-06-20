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В Курске специалисты устанавливают причину неприятного запаха

В связи с участившимися жалобами жителей города Курска, Курского и Октябрьского районов о наличии неприятного запаха со стороны очистных сооружений города Курска, на место выехала комиссия в составе представителей комитета ЖКХ и ТЭК, комитета природных ресурсов Курской области, специалистов МУП «Водоканал» г.Курска.

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Комиссия проводилась 20 июня, в ходе проверки сбоев в работе очистных сооружений не зафиксировано, запаха, не свойственного атмосферному воздуху, не ощущалось.
 Предположительно причиной неприятного запаха стала деятельность предприятия, расположенного рядом с очистными сооружениями.

Информация о неприятном запахе передана в адрес Управления Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по Курской области для рассмотрения и принятия мер в рамках имеющихся полномочий.
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