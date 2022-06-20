В Курске специалисты устанавливают причину неприятного запаха

В связи с участившимися жалобами жителей города Курска, Курского и Октябрьского районов о наличии неприятного запаха со стороны очистных сооружений города Курска, на место выехала комиссия в составе представителей комитета ЖКХ и ТЭК, комитета природных ресурсов Курской области, специалистов МУП «Водоканал» г.Курска.