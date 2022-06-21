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В Курске пройдут спортивные мероприятия посвященные Всероссийскому олимпийскому дню

26 июня пройдут масштабные спортивные мероприятия, приуроченные к Всероссийскому олимпийскому дню.

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Главной площадкой для празднования выбраны Театральная площадь и стадион «Трудовые резервы». Торжественное открытие Всероссийского олимпийского дня назначено на 13.00, а вот спортивный городок на Театральной площади начнёт работу в 11 часов утра.

Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Алексей Петухов рассказал, что в Курской области ещё ни разу не проводилось столь масштабных спортивных праздников: среди гостей ожидаются около 40 олимпийских чемпионов и призёров.

Среди гостей мероприятия – наш земляк, именитый дзюдоист Юрий Стёпкин, бронзовый призёр Олимпиады 2000 года в Афинах, легендарный легкоатлет Юрий Борзаковский, удививший весь мир золотым финишем на дистанции 800 метров, Вик Уайльд, двукратный олимпийский чемпион в сноуборде, и курские рапиристки Евгения Ламонова и Инна Дериглазова.

 На Театральной площади будут представлены около 20 Всероссийских федераций по различным видам спорта, в том числе: бобслей, санный и гребной спорт.

 На стадионе "Трудовые резервы" пройдут соревнования по баскетболу 3x3, лапте, мини-футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике и другим видам спорта.

 Ведущим праздника будет известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

В этот же день пройдет массовый забег под названием "Знай наших" на дистанцию 2024 метров. Его протяжённость символизирует предстоящую Олимпиаду 2024 года. Старт будет дан в 14.00.

В связи с забегом улица Ленина будет в это время перекрыта, движение транспорта будет осуществляться по улице Радищева.

 

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