В Курске пройдут спортивные мероприятия посвященные Всероссийскому олимпийскому дню

26 июня пройдут масштабные спортивные мероприятия, приуроченные к Всероссийскому олимпийскому дню.

Главной площадкой для празднования выбраны Театральная площадь и стадион «Трудовые резервы». Торжественное открытие Всероссийского олимпийского дня назначено на 13.00, а вот спортивный городок на Театральной площади начнёт работу в 11 часов утра.Председатель областного комитета по физической культуре и спорту Алексей Петухов рассказал, что в Курской области ещё ни разу не проводилось столь масштабных спортивных праздников: среди гостей ожидаются около 40 олимпийских чемпионов и призёров.Среди гостей мероприятия – наш земляк, именитый дзюдоист Юрий Стёпкин, бронзовый призёр Олимпиады 2000 года в Афинах, легендарный легкоатлет Юрий Борзаковский, удививший весь мир золотым финишем на дистанции 800 метров, Вик Уайльд, двукратный олимпийский чемпион в сноуборде, и курские рапиристки Евгения Ламонова и Инна Дериглазова.На Театральной площади будут представлены около 20 Всероссийских федераций по различным видам спорта, в том числе: бобслей, санный и гребной спорт.На стадионе "Трудовые резервы" пройдут соревнования по баскетболу 3x3, лапте, мини-футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике и другим видам спорта.Ведущим праздника будет известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.В этот же день пройдет массовый забег под названием "Знай наших" на дистанцию 2024 метров. Его протяжённость символизирует предстоящую Олимпиаду 2024 года. Старт будет дан в 14.00.В связи с забегом улица Ленина будет в это время перекрыта, движение транспорта будет осуществляться по улице Радищева.