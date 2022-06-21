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22 июня День памяти и скорби

Сегодня одна из самых трагических и скорбных дат нашей истории.

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В этот день 1941 года началась Великая Отечественная война. Много бед и страданий принесла она, забрав миллионы жизней.

Спустя десятки лет мы скорбим и помним о погибших, отдаем дань уважения тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков.

Сегодня в три часа утра в Курске на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» прошла акция «Огненные картины войны». Участники при помощи горящих свечей создали «огненную картину», в память о начале той жестокой войны.

Также в рамках акции «Свеча памяти» горожане зажгли поминальные свечи. Минутой молчания почтили память павших в боях за освобождение Родины в годы Великой Отечественной войны.
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