На территории Курской области 27 июня запретят продажу алкогольной продукции
В Курской области 27 июня невозможно будет приобрести алкоголь в розничных точках.
Запрет введен и на пиво, но данные ограничения не касаются индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих услуги общественного питания.
За несоблюдение установленных ограничений грозит административным штрафов для должностных лиц в размере от 20000 до 40000 рублей; для юридических лиц - от 100000 до 300000 с конфискацией алкогольной продукции.