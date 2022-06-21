На территории Курской области 27 июня запретят продажу алкогольной продукции

В Курской области 27 июня невозможно будет приобрести алкоголь в розничных точках.

Данное ограничение администрация Курской области вводит в связи с празднованием Дня молодежи и проведением в школах "Выпускных вечеров". При этом основные мероприятия по празднованию Дня молодежи пройдут 26 июня.Запрет введен и на пиво, но данные ограничения не касаются индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих услуги общественного питания.За несоблюдение установленных ограничений грозит административным штрафов для должностных лиц в размере от 20000 до 40000 рублей; для юридических лиц - от 100000 до 300000 с конфискацией алкогольной продукции.