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На территории Курской области 27 июня запретят продажу алкогольной продукции

В Курской области 27 июня невозможно будет приобрести алкоголь в розничных точках.

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Данное ограничение администрация Курской области вводит в связи с празднованием Дня молодежи и проведением в школах "Выпускных вечеров". При этом основные мероприятия по празднованию Дня молодежи пройдут 26 июня.

Запрет введен и на пиво, но данные ограничения не касаются индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих услуги общественного питания.

За несоблюдение установленных ограничений грозит административным штрафов для должностных лиц в размере от 20000 до 40000 рублей; для юридических лиц - от 100000 до 300000 с конфискацией алкогольной продукции.
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