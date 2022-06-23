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Лента новостей / В регионе

К установлению источника неприятного запаха в Курске подключилась прокуратура

20 июня уже проводилась комиссия в составе представителей комитета ЖКХ и ТЭК, комитета природных ресурсов Курской области, специалистов МУП «Водоканал» г. Курска. 

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Тогда не было выявлено сбоев в работе очистных сооружений, не зафиксировано, запаха не свойственного атмосферному воздуху.

Сейчас работу очистных сооружений Курска проинспектировали сотрудники прокуратуры Курского района.

Теперь будет исследована работа двух организаций, которые могут стать причастны к выбросам — МУП «Водоканал» и ООО «Энергопарк». В ходе обследования территории предприятия «Энергопарк» инспекторы обнаружили котлован с отходами.
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, по требованию прокуратуры, уже взяли пробы воздуха и воды.  В зависимости от результата будут приняты решения.

— Предприятие «Энергопарк» уже привлекалось к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Ранее мы направили в суд исковое заявление о приостановке деятельности этой организации, ждем решения — рассказал первый заместитель председателя комитета природных ресурсов Курской области Александр Володько.
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