К установлению источника неприятного запаха в Курске подключилась прокуратура

20 июня уже проводилась комиссия в составе представителей комитета ЖКХ и ТЭК, комитета природных ресурсов Курской области, специалистов МУП «Водоканал» г. Курска.

Тогда не было выявлено сбоев в работе очистных сооружений, не зафиксировано, запаха не свойственного атмосферному воздуху.Сейчас работу очистных сооружений Курска проинспектировали сотрудники прокуратуры Курского района.Теперь будет исследована работа двух организаций, которые могут стать причастны к выбросам — МУП «Водоканал» и ООО «Энергопарк». В ходе обследования территории предприятия «Энергопарк» инспекторы обнаружили котлован с отходами.Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, по требованию прокуратуры, уже взяли пробы воздуха и воды. В зависимости от результата будут приняты решения.— Предприятие «Энергопарк» уже привлекалось к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Ранее мы направили в суд исковое заявление о приостановке деятельности этой организации, ждем решения — рассказал первый заместитель председателя комитета природных ресурсов Курской области Александр Володько.