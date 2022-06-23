С 26 мая по 26 июня на территории Курской области проходит месячник «Курский край – без наркотиков!».

Акция будет посвящена Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции «Курский край – без наркотиков!» – привлечь внимание населения к вопросам противодействия распространению наркомании, принять дополнительные меры к пресечению незаконного оборота наркотиков, еще раз наглядно продемонстрировать преимущества здорового образа жизни.В рамках мероприятия пройдут спортивные и музыкальные мероприятия, творческие конкурсы и фестивали. Желающие смогут принять участие в мероприятиях.