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Лента новостей / В регионе

Курский край – без наркотиков

С 26 мая по 26 июня на территории Курской области проходит месячник «Курский край – без наркотиков!».

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Акция будет посвящена Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Цель акции «Курский край – без наркотиков!» – привлечь внимание населения к вопросам противодействия распространению наркомании, принять дополнительные меры к пресечению незаконного оборота наркотиков, еще раз наглядно продемонстрировать преимущества здорового образа жизни.

В рамках мероприятия пройдут спортивные и музыкальные мероприятия, творческие конкурсы  и фестивали. Желающие смогут принять участие в мероприятиях.
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