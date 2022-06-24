В Курске пройдет молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни»
29 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни».
Книжно-иллюстративная экспозиция «Молодость на книжной волне» познакомит с самыми популярными среди молодежи произведениями из фонда Централизованной системы библиотек города Курска.
Молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» пройдут:
28 июня:
-11.00 -12.00 - Детский парк (ул. Союзная, 26);
- 11.00 -12.00 - сквер микрорайона «Волокно»;
- 11.00 -13.00 - площадка «У Гулливера» (пр. Энтузиастов,1).
29 июня:
- 10.00 -11.00 - 17-й Степной переулок;
- 11.00 -12.30 - парк Железнодорожников;
-17.00 -19.00 - парк Героев Гражданской войны.
30 июня:
-11.00 -12.30 - парк им. Дзержинского;
-11.00 -12.30 - парк КЗТЗ;
-11.00 -12.30 - Театральная площадь;
-17.00 -19.00 - пл. Рокоссовского.