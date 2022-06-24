Шесть девушек из Курска отправятся в экспедицию на Северный полюс

Во время торжественной церемонии в честь Дня молодежи замгубернатора Виктор Карамышев передал флаги Курской области ребятам, которые в июле отправятся в экспедицию на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы».