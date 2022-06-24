Шесть девушек из Курска отправятся в экспедицию на Северный полюс
Во время торжественной церемонии в честь Дня молодежи замгубернатора Виктор Карамышев передал флаги Курской области ребятам, которые в июле отправятся в экспедицию на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы».
Участниками второй экспедиции «Ледокол Открытий» станут руководитель ИЦАЭ Курска Светлана Жульева, и две участницы Всероссийского конкурса «Большая перемена»: ученица гимназии №4 Софья Пошукайло и ученица лицея № 6 имени М.А. Булатова Елизавета Белоконова.
Ребята пересекут Северный Ледовитый океан на одном из самых мощных и больших атомных ледоколов мира «50 лет Победы», увидят своими глазами суровые ландшафты Земли Франца-Иосифа и побывают на Северном полюсе.