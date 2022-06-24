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Шесть девушек из Курска отправятся в экспедицию на Северный полюс

Во время торжественной церемонии в честь Дня молодежи замгубернатора Виктор Карамышев передал флаги Курской области ребятам, которые в июле отправятся в экспедицию на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы».

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Экспедиция пройдет а 2 этапа - первыми примут участие менеджер ИЦАЭ Курска Алина Сутула, студентка Курского педагогического колледжа Анна Конорева и ученица школы №43 им. Г.К. Жукова Ксения Пирогова.

Участниками второй экспедиции «Ледокол Открытий» станут руководитель ИЦАЭ Курска Светлана Жульева, и две участницы Всероссийского конкурса «Большая перемена»: ученица гимназии №4 Софья Пошукайло и ученица лицея № 6 имени М.А. Булатова Елизавета Белоконова.

Ребята пересекут Северный Ледовитый океан на одном из самых мощных  и больших атомных ледоколов мира «50 лет Победы», увидят своими глазами суровые ландшафты Земли Франца-Иосифа и побывают на Северном полюсе.
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