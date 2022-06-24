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Лента новостей / В регионе

На 70 курских IT-компаний распространяется мораторий на проверки

Мораторий на плановые проверки в отношении IT-компаний будет действовать до 31 декабря 2024 года.

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Это одна из мер поддержки, введенных Правительством РФ с 8 марта 2022 года в связи с западными санкциями.

 Согласно документу, IT-компании не включаются в планы проведения плановых контрольных мероприятий и плановых проверок на 2023 и 2024 года.

Проверки с датой начала 25 марта 2022 или позже должны быть отменены. При этом профилактические мероприятия в виде консультирования, информирования, самообследования не запрещены.

 В Курской области насчитывается около 70 зарегистрированных и аккредитованных IT-компаний. На них распространяется действие моратория до 2025 года
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