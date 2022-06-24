На 70 курских IT-компаний распространяется мораторий на проверки

Мораторий на плановые проверки в отношении IT-компаний будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Это одна из мер поддержки, введенных Правительством РФ с 8 марта 2022 года в связи с западными санкциями.Согласно документу, IT-компании не включаются в планы проведения плановых контрольных мероприятий и плановых проверок на 2023 и 2024 года.Проверки с датой начала 25 марта 2022 или позже должны быть отменены. При этом профилактические мероприятия в виде консультирования, информирования, самообследования не запрещены.В Курской области насчитывается около 70 зарегистрированных и аккредитованных IT-компаний. На них распространяется действие моратория до 2025 года