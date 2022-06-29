XXI Коренская ярмарка в Курской области прошла с размахом

В течение трех дней прошло большое количество разнообразных форумов. На деловых площадках заключались договоры о сотрудничестве, подписывались важные контракты.
По традиции ярмарка началась с Крестного хода. Из Знаменского собора Курска вынесли чудотворную икону Божией матери «Знамение» и отсюда же начался крестный ход в сторону Коренной пустыни, где святыня пробудет в мужском монастыре до сентября. У храма святых праведных Иоакима и Анны в селе Долгое икону встречали первые лица региона и представители делегации из Республики Беларусь. Губернатор Курской области Роман Старовойт, вместе с министром связи и информатизации Беларуси Константином Шульганом, лично пронесли на плечах священный образ с остальными верующими и паломниками. На праведное действо дал своё благословение митрополит Курский и Рыльский Владыка Герман.
По завершении крестного хода у ворот Коренной пустыни состоялось торжественное открытие XXI Курской Коренской межрегиональной оптово-розничной ярмарки. Губернатор Курской области поприветствовал гостей:
"Сегодня радостное и долгожданное событие. Курская Коренская ярмарка – это важное экономическое и политическое мероприятие для нашего региона. Желаю всем гостям и участникам ярмарки плодотворной работы, новых деловых контрактов и ярких впечатлений."
Главным деловым событием первого ярмарочного дня стал Всероссийский форум по промышленному туризму. В нем приняли участие более двухсот представителей крупных промышленных предприятий России, ответственные за развитие туризма представители федеральных и региональных органов власти, эксперты из сферы образования и туризма. На форме обсудили вопросы развития социально-экономической и туристической привлекательности нашего региона, и направления развития данных структур, включая сферу модернизации гостиничного бизнеса и общепитом.
Отметим, что несколько курских предприятий уже активно развивают туристические маршруты. Это Михайловский ГОК, Курская АЭС, КЭАЗ, «Бел-Поль» и «Чешский лев».
Основные ярмарочные мероприятия развернулись в субботу, 25 июня. Что касается деловой части, то здесь следует выделить круглый стол «День инвестора», в котором приняли участие руководители региона и представители бизнес-сообщества. Ключевая тема — развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности области в нынешних непростых условиях. С первым словом выступил глава региона Роман Старовойт:
"Сегодня основная задача – сделать так, чтобы предприятия Курской области заняли освободившиеся ниши компаний, глобальных компаний, сетей, которые ушли с российского рынка. Наша основная задача сделать так, чтобы ваши предприятия сохранили долю рынка, нарастили ее, сохранили рабочие места, штат не сокращался"
Также состоялась встреча с руководителями 28 делегаций из регионов России и дружественных стран. Обсуждались планы по развитию экономических и гуманитарных отношений. Подписано больше 12 соглашений, преимущественно в сфере цифрового развития.
Представитель делегации Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров высоко оценил роль Курской Коренской ярмарки в деле налаживания связей:
"Важно налаживать горизонтальные связи. И здесь предприниматели обмениваются контактами, налаживаются деловые связи, которые в дальнейшем будут реализовываться. Вот буквально сейчас, совершенно случайно, возник вопрос о том, что в Курской области производится сахарная свекла в большом количестве. Работают соответствующие сахароперерабатывающие заводы. Обсуждается вопрос возможных поставок сахара в Санкт-Петербург. Буквально без подготовки возникла такая идея, которая сейчас дальше прорабатывается. И это только один маленький пример."
Губернатор Роман Старовойт осмотрел и все пять выставочных павильонов: Главный, «Промышленность и бизнес в Курской области», «Комфортная среда для жизни», «Туризм и отдых» и «Пищевая и перерабатывающая промышленность. Агропромышленный комплекс». Там были представлены экспозиции не только представителей Курской области, но и других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Курская Коренская ярмарка славится не только деловой частью, но и обширной культурной, развлекательной и спортивной программами. Например, большой интерес гостей ярмарки вызвал «Мастеровой проспект», где была широко представлена продукция художественных промыслов.
Собрал много гостей ярмарки один из самых ярких фестивалей региона «Тимоня-fest». Губернатор отметил, что знаменитый карагод «Тимоня» является культурным наследием, и поблагодарил всех, кто бережно сохраняет традиции.
Непочатых Наталья, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО:
«Состоявшаяся 21-ая Коренская ярмарка, уверена, запомнится всем посетившим её участникам и организаторам своим, с одной, стороны традиционным ярмарочным, с другой, — новаторским духом. Безусловно, текущая социально-экономическая обстановка предопределяет смотреть на площадки, на инвестиционный потенциал, на возможности сотрудничества и деловых и социальных связей региона под несколько другим углом.
И, как участник ярмарки, имея возможность осмотреть все экспозиции, пообщаться с большим количеством гостей и экспертов, могу сделать очевидный вывод, что нашему региону есть что предложить и своим жителям, и стране: промышленный, торговый, образовательный, туристический и социальный потенциал и возможности региона отличает одновременно и самобытность, и широкие перспективы и точки соприкосновения для сотрудничества, как между регионами, так и между государствами.
Также, являясь, представителем некоммерческого сектора Курской области, нельзя не отметить, как вырос уровень и авторитет некоммерческой среды в регионе: впервые некоммерческому сектору была посвящена отдельная экспозиция, мы смогли рассказать гостям о работе, проделанной с 2019 курскими НКО и администрацией области при большой поддержке губернатора: уникальные налоговые льготы НКО, создание ресурсной центра и экспертной площадки НКО-регион, рост грантовой поддержки и новые большие победы в грантовых конкурсах. И, конечно, представленность НКО в самых разных сферах: туристические возможности региона, культурные и спортивные достижения, успехи в социальном предпринимательстве на ярмарке демонстрировали именно представители региональных НКО.
Приятно, что среди участников ярмарки большая часть посетителей — рядовые жители Курского края и гости нашего региона, которые могли лично убедиться, как растет и развивается наш край».