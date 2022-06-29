XXI Коренская ярмарка в Курской области прошла с размахом

"Сегодня радостное и долгожданное событие. Курская Коренская ярмарка – это важное экономическое и политическое мероприятие для нашего региона. Желаю всем гостям и участникам ярмарки плодотворной работы, новых деловых контрактов и ярких впечатлений."

"Сегодня основная задача – сделать так, чтобы предприятия Курской области заняли освободившиеся ниши компаний, глобальных компаний, сетей, которые ушли с российского рынка. Наша основная задача сделать так, чтобы ваши предприятия сохранили долю рынка, нарастили ее, сохранили рабочие места, штат не сокращался"

"Важно налаживать горизонтальные связи. И здесь предприниматели обмениваются контактами, налаживаются деловые связи, которые в дальнейшем будут реализовываться. Вот буквально сейчас, совершенно случайно, возник вопрос о том, что в Курской области производится сахарная свекла в большом количестве. Работают соответствующие сахароперерабатывающие заводы. Обсуждается вопрос возможных поставок сахара в Санкт-Петербург. Буквально без подготовки возникла такая идея, которая сейчас дальше прорабатывается. И это только один маленький пример."