В Курске обсудили меры поддержки для операторов связи
На совещании в администрации Курской области обсудили меры поддержки для операторов связи.
С 2021 года для операторов связи предусмотрена система понижающих коэффициентов: чем больше подвесов оптоволокна, тем ниже тариф.
Договоренность о применении аналогичной системы понижающих коэффициентов уже достигнуты и с АО «Курские электрические сети».
Операторы связи смогут воспользоваться льготными условиями при условии переоформления договоров на размещение волоконно-оптического кабеля и иного оборудования на опорах линий электропередач с учетом произошедших изменений.
Также операторам связи будет снижена на 50% арендная плата за пользование государственным имуществом, находящимся в собственности Курской области.