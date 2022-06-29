В Курске обсудили меры поддержки для операторов связи

На совещании в администрации Курской области обс удили меры поддержки для операторов связи.

Речь шла о льготном размещении волоконно-оптических линий передач на опорах, принадлежащих г. Курску и опорах АО «Курские электрические сети».С 2021 года для операторов связи предусмотрена система понижающих коэффициентов: чем больше подвесов оптоволокна, тем ниже тариф.Договоренность о применении аналогичной системы понижающих коэффициентов уже достигнуты и с АО «Курские электрические сети».Операторы связи смогут воспользоваться льготными условиями при условии переоформления договоров на размещение волоконно-оптического кабеля и иного оборудования на опорах линий электропередач с учетом произошедших изменений.Также операторам связи будет снижена на 50% арендная плата за пользование государственным имуществом, находящимся в собственности Курской области.