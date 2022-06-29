30 июня в Курске пройдет масштабное отключение холодной воды

По сообщению МУП «Курскводоканал» 30 июня пройдет масштабное отключение холодной воды.

В связи с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ без холодной воды останутся жители всех округов Курска. Отключения пройдут с 9.00 до 17.00.В Железнодорожном округе отключения затронут все улицы.В Сеймском округе под отключение попадают район КЗТЗ полностью, улицы и переулки Песковские, улицы Прогонные, Малиновая, Энгельса с прилегающими, переулки Даньшенские и Шоссейный.В Центральном округе без воды останутся жители Северо-Запада и Юго-Запада.Кроме того, давление в сетях водопровода снизят на проспекте Энтузиастов, проспекте Хрущева (нечетные номера домов), улицах Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), в микрорайонах СХА и проспекта Победы. Вода жителям многоквартирных домов на этих улицах будет подниматься не выше 1-2-го этажа.