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30 июня в Курске пройдет масштабное отключение холодной воды

По сообщению МУП «Курскводоканал» 30 июня пройдет масштабное отключение холодной воды.

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В связи с проведением неотложных ремонтно-профилактических работ без холодной воды останутся жители всех округов Курска. Отключения пройдут с 9.00 до 17.00.

В Железнодорожном округе отключения затронут все улицы. 

В Сеймском округе под отключение попадают район КЗТЗ полностью, улицы и переулки Песковские, улицы Прогонные, Малиновая, Энгельса с прилегающими, переулки Даньшенские и Шоссейный. 

В Центральном округе без воды останутся жители Северо-Запада и Юго-Запада. 

Кроме того, давление в сетях водопровода снизят на проспекте Энтузиастов, проспекте Хрущева (нечетные номера домов), улицах Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), в микрорайонах СХА и проспекта Победы. Вода жителям многоквартирных домов на этих улицах будет подниматься не выше 1-2-го этажа. 
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