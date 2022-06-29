В Курской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В регионе благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» не только ведётся ремонт и обустройство дорог, но и направляются средства на создание безопасных условий для водителей и пешеходов.

В этом году уже установлено 38 светофоров, 13 из них в Курске, оборудован 41 пешеходный переход. Установлено более тысячи дорожных знаков и почти десять километров пешеходных ограждений, в том числе свыше восьми тысяч в Курске. Заменены четыре остановочных павильона.В целом с начала года количество ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 8%. По информации Госавтоинспекции по Курской области, меньше на 16% стало ДТП, в которых погибли или пострадали люди.