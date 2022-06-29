В Курской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»
В регионе благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» не только ведётся ремонт и обустройство дорог, но и направляются средства на создание безопасных условий для водителей и пешеходов.
В целом с начала года количество ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 8%. По информации Госавтоинспекции по Курской области, меньше на 16% стало ДТП, в которых погибли или пострадали люди.