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Изменен порядок подсчета трудового стажа «Ветеранам труда Курской области»

Комитет социальной защиты населения города Курска информирует о том, что внесены изменения в порядок подсчета трудового стажа граждан, имеющих право претендовать на присвоение звания «Ветеран труда Курской области».

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Теперь в стаж работы засчитываются также:

-периоды обучения в училищах и школах профессионально-технического образования;
 -периоды обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров;
-периоды обучения в высших или средних специальных учебных заведениях, пребывание в интернатуре, аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре.


 
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