Изменен порядок подсчета трудового стажа «Ветеранам труда Курской области»

Комитет социальной защиты населения города Курска информирует о том, что внесены изменения в порядок подсчета трудового стажа граждан, имеющих право претендовать на присвоение звания «Ветеран труда Курской области».

Теперь в стаж работы засчитываются также:-периоды обучения в училищах и школах профессионально-технического образования;-периоды обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров;-периоды обучения в высших или средних специальных учебных заведениях, пребывание в интернатуре, аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре.