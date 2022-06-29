Изменен порядок подсчета трудового стажа «Ветеранам труда Курской области»
Комитет социальной защиты населения города Курска информирует о том, что внесены изменения в порядок подсчета трудового стажа граждан, имеющих право претендовать на присвоение звания «Ветеран труда Курской области».
-периоды обучения в училищах и школах профессионально-технического образования;
-периоды обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по переквалификации и подготовке кадров;
-периоды обучения в высших или средних специальных учебных заведениях, пребывание в интернатуре, аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре.