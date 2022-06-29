В Курске молодые бизнесмены могут получить до 500 тысяч рублей на своё дело

Грант выдается в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого и комфортного бизнеса».

Предприниматели в возрасте до 25 лет включительно, имеющие ИП или юридическое лицо в любой сфере деятельности, имеют право получить грант на развитие своего бизнеса в сумме от 100 до 500 тысяч рублей.Средства гранта предприниматель может направить на следующие цели:- на покупку оргтехники или оборудования для реализации проекта;-на аренду помещения под производство или офис;- на ремонтные работы;- на оплату услуг связи, включая интернет и другие направления.- на оплату услуг на продвижение проекта в СМИ и интернете.По всем вопросам связанных с получением гранта консультирует комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области . г. Курск, ул. Горького 34, телефон +7 (4712) 70-24-34